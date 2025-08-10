Ричмонд
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»

— Накануне в западных СМИ прошла информация о том, что советник Белого дома по национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена в 2024 году рассматривал возможность высылки из США российских хоккеистов.

— Накануне в западных СМИ прошла информация о том, что советник Белого дома по национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена в 2024 году рассматривал возможность высылки из США российских хоккеистов. Тот год вы провели в США и Канаде. Верили в такую возможность?

— С деталями этой статьи пока ознакомиться не успел, у нас в «Спартаке» интенсивная предсезонка. Но, судя по той напряженной атмосфере, которая была в Северной Америке в 2024 году и которая частично сохранилась и в 2025-м, такое развитие событий было вполне возможным. При одном условии.

— Каком?

— Если бы в США переизбрали президента Байдена. Но гонка у него не сложилась (после дебатов с Дональдом Трампом Байден отказался от выдвижения в пользу вице-президента Камалы Харрис — Спортс), эффектно победил Трамп. После чего номер с высылкой уже не проходил. Ну о чем тут говорить, если при Трампе появилась идея о матчах между хоккеистами НХЛ и КХЛ?

— Но ведь спорт вне политики…

— Об этом принципе, к сожалению, можно забыть. Наоборот, политика активно работает в спорте, в крупнейших видах — например, хоккее или футболе, нас до сих пор не вернули ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиады, — сказал двукратный олимпийский чемпион.