Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»

— Если бы в США переизбрали президента Байдена. Но гонка у него не сложилась (после дебатов с Дональдом Трампом Байден отказался от выдвижения в пользу вице-президента Камалы Харрис — Спортс), эффектно победил Трамп. После чего номер с высылкой уже не проходил. Ну о чем тут говорить, если при Трампе появилась идея о матчах между хоккеистами НХЛ и КХЛ?