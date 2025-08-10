Ричмонд
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если “Эдмонтон” его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»

Ранее суд оправдал вратаря «Филадельфии» и четырех других игроков по итогам рассмотрения дела о сексуальном насилии.

Тем не менее, НХЛ пока не разрешила игрокам вернуться в лигу. Из-за судебных разбирательств 26-летний Харт полностью пропустил сезон-2024/25.

В случае допуска канадец будет неограниченно свободным агентом, так как «Флайерс» не делали ему квалификационное предложение после истечения срока действия контракта.

«У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем лиги. “Филадельфия” — не самое лучшее место, если говорить о долгосрочном успехе вратаря, но он еще молод и в расцвете сил.

Он все это время тренировался, и я катался с ним. Он великолепно выглядел.

Поначалу он будет немного «заржавевшим», но быстро наберет форму. Если «Эдмонтон» его пригласит, то риск небольшой и есть потенциальная выгода. Он может потеснить Стюарта Скиннера и стать первым номером. И при этом за не самые большие деньги", — считает бывший вратарь клубов НХЛ.