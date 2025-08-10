Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»

С сожалением вынужден констатировать, что спустя 30 лет многое изменилось. В Канаде и США появилось много внутренних проблем и напряжений, стандарты и качество жизни — если обобщать — заметно снизились. Россия, наоборот, за эти тридцать лет прошла большой путь. Понятно, что проблем тоже много, но тенденция очевидна.