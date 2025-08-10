Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»

— 2024 год вы в основном провели в Канаде и США. Ваши впечатления.

— Что скрывать, в начале девяностых годов мы, первые легионеры НХЛ, были в приятном шоке от того, что видели в Канаде и США. Особенно на фоне России, которая переживала сложные, переходные времена.

С сожалением вынужден констатировать, что спустя 30 лет многое изменилось. В Канаде и США появилось много внутренних проблем и напряжений, стандарты и качество жизни — если обобщать — заметно снизились. Россия, наоборот, за эти тридцать лет прошла большой путь. Понятно, что проблем тоже много, но тенденция очевидна.

Был на последнем Кубке мира на матче США и Канады. Я вам скажу, что канадские болельщики очень агрессивно освистывали американский гимн. Политики занимаются тем, что, пытаясь удержать рейтинги, противопоставляют одну страну другой.

Тридцать лет назад не мог представить себе, что внутри Северной Америки появятся такая агрессия и такое недовольство, — сказал двукратный олимпийский чемпион.