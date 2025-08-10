Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать “Динамо”. Я всегда помогаю. Если вы ко мне обратитесь, то я вам помогу»

— Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда готов помогать в целом. Если кто-то ко мне обращается, то я всегда помогаю.
Если вы ко мне обратитесь, то я вам помогу, — заверил первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо».
— Как оцените усиление «Динамо»? Стало ли «Динамо» сильнее? Есть ли у вас возможность помогать команде в трансферах?
