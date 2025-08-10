Ричмонд
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный “форчек”, поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»

"Никаких проблем с акклиматизацией не испытал. Сразу влился в коллектив, со всеми познакомился, со многими пересекался на льду. С Никитой Тертышным поиграли вместе в МХЛ.

Источник: Спортс"

Разумеется, тренировочный процесс в России отличается от американского. Последний раз по два раза на лед я выходил пять лет назад. Первый день тяжело, но потом привыкаешь, так как я готовился, а не в кровати лежал.

Решение о возвращении в Россию мною было принято еще в феврале. Права на меня были у «Автомобилиста», у которого права выкупил себе ЦСКА, с которым я заключил контракт. А потом меня обменяли в «Торпедо». Не знал, что так случиться. Но, как я уже сказал в одном из интервью, видимо хоккейный бог меня от чего-то уберег.

Рад быть в «Торпедо», в организации, где также находится мой брат. Последние четыре года я играл в обычный «форчек», поэтому, конечно, придется привыкать к другой манере игры. До сезона месяц, голова на плечах есть, думаю, что выучу систему игры «Торпедо».

Сейчас мы просто набираемся сил к сезону, а ближе к регулярному чемпионату думаю тренер скажет мне, в какой роли меня видит. Сегодня играли в три тройки после тяжелых трех тренировочных дней. Через двадцать секунд ноги «вставали». Сегодня во втором периоде у нас более-менее что-то получалось с Владиславом Фирстовым и Дмитрием Шевченко", — сказал форвард нижегородцев.