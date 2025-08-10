Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный “форчек”, поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»

Решение о возвращении в Россию мною было принято еще в феврале. Права на меня были у «Автомобилиста», у которого права выкупил себе ЦСКА, с которым я заключил контракт. А потом меня обменяли в «Торпедо». Не знал, что так случиться. Но, как я уже сказал в одном из интервью, видимо хоккейный бог меня от чего-то уберег.