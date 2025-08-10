Ричмонд
Матч-центр
Александр Тихонов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Байден — абсолютно больной человек, несет что попало. Болельщики и владельцы клубов не дали бы такое допустить на 100%»

Ранее появилась информация, что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

Источник: Спортс"

"Состояние здоровья Байдена было таким, что от него можно было ожидать чего угодно. Это абсолютно больной человек, это все видели. Падает, спотыкается, несет что попало. Я могу сказать, что для той администрации Америки это нормально, Байден мог выкинуть все что угодно.

Представляю состояние болельщиков и владельцев клуба, которые не позволили бы такое допустить на сто процентов. На Овечкина и всех наших ходят люди, это хоккеисты высочайшего класса.

Они это показали на «Матче года», когда обыграли команду наших ребят из КХЛ со счетом 15:3", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.