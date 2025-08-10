Фетисов о гала-матче на Ovi Cup: «Настоящие преемники советской школы, было приятно играть. Овечкин сказал, что на финале Кубка Стэнли не было столько камер»

"Удивительный праздник, присутствовало пять поколений хоккеистов. Хоккейный турнир — это то, чтобы необходимо, чтобы понять нашу силу.
Пытался отдать Овечкину пас на гол в большинстве, но не получилось. Нужно еще потренироваться. Играть было приятно. Настоящие преемники советской школы!
Овечкин сказал, что на финале Кубка Стэнли не было столько камер, можете заявляться на рекорды", — сказал Вячеслав Фетисов.
Фетисов — Овечкину: «Ты бы не добился результата, если бы не поддержка семьи. Преемственность — одна из главных сил отечественного спорта».