Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Алексеев о рекордном голе Овечкина: «Запасные были в раздевалке. Я начал есть сэндвич, и тут он забивает — у меня полный рот, а все кричат: “Бежим, бежим!”

6 апреля 2025 года Овечкин забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы были в команде, когда Александр Овечкин побил рекорд Гретцки. Расскажите, как все происходило изнутри, какие были ощущения?

— Это было очень круто, правда. Мы все знали, что когда он забьет, мы побежим на лед. Мы вместе поехали на выезд, даже травмированные были с нами. Запасные были не на трибуне, а в раздевалке.

Мы с другими ребятами, кто не играл, потренировались в зале и смотрели игру внизу по телевизору. Я как раз начал есть сэндвич, пил воду — и тут он забивает. У меня полный рот, а все кричат: «Бежим, бежим!».

Бешеная атмосфера. Гретцки был, жена его вышла, все вообще были. На трибунах — сумасшествие. Билеты продавались по 11−15 тысяч долларов. Здорово, что нам дали прочувствовать эту атмосферу.

— Вы потом вернулись в Вашингтон, был ли какой-то командный вечер по этому поводу?

— Да, на следующий день был выходной. Нам дали два выходных подряд, — сказал бывший защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов — три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше