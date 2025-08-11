Джейк Челиос об уходе из «Шанхай Дрэгонс»: «Спасибо болельщикам, руководству. От первого лагеря в Пекине до последних пяти лет в Москве, мы прошли этот путь вместе»

«Моя карьера подходит к концу, и я хочу поблагодарить всех, с кем мне посчастливилось работать за последние шесть лет. Болельщики — я благодарен вам за поддержку. Независимо от того, где был наш “дом”.
Босс — спасибо. Руководство и персонал — спасибо за поддержку. Вы каждый день работаете на износ, чтобы команда продолжала развиваться и идти вперед.
Моим товарищам по команде и их семьям — спасибо. Мы с женой получили редкую возможность играть и путешествовать по миру с этими замечательными людьми и завели друзей на всю жизнь.
От первого тренировочного лагеря в Пекине до последних пяти лет в Москве. Мы прошли этот путь вместе. Также хочу передать «Нихао» ребятам в Китае, которых я не видел уже несколько лет. Надеюсь, у вас все хорошо и скоро увижу вас снова.
Моя карьера в хоккее и в китайской команде подходит к концу. Желаю всей организации только удачи в будущем, надеюсь на дальнейший успех в скорейшем возвращении хоккея в Китай и на развитие нового, более сильного клуба «Шанхай Дрэгонс», — сказал Джейк Челиос.