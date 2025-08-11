Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Джейк Челиос об уходе из «Шанхай Дрэгонс»: «Спасибо болельщикам, руководству. От первого лагеря в Пекине до последних пяти лет в Москве, мы прошли этот путь вместе»

34-летний защитник является сыном Криса Челиоса. Джейк на протяжении 6 сезонов выступал за «Куньлунь» и является рекордсменом клуба по числу матчей среди защитников.

Источник: Спортс"

«Моя карьера подходит к концу, и я хочу поблагодарить всех, с кем мне посчастливилось работать за последние шесть лет. Болельщики — я благодарен вам за поддержку. Независимо от того, где был наш “дом”.

Босс — спасибо. Руководство и персонал — спасибо за поддержку. Вы каждый день работаете на износ, чтобы команда продолжала развиваться и идти вперед.

Моим товарищам по команде и их семьям — спасибо. Мы с женой получили редкую возможность играть и путешествовать по миру с этими замечательными людьми и завели друзей на всю жизнь.

От первого тренировочного лагеря в Пекине до последних пяти лет в Москве. Мы прошли этот путь вместе. Также хочу передать «Нихао» ребятам в Китае, которых я не видел уже несколько лет. Надеюсь, у вас все хорошо и скоро увижу вас снова.

Моя карьера в хоккее и в китайской команде подходит к концу. Желаю всей организации только удачи в будущем, надеюсь на дальнейший успех в скорейшем возвращении хоккея в Китай и на развитие нового, более сильного клуба «Шанхай Дрэгонс», — сказал Джейк Челиос.