Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Артюхин о том, что легионеры в КХЛ позже приезжают на сборы: «Ничего страшного. У них другой менталитет, они профессионалы и привыкли готовиться самостоятельно»

"Нет ничего страшного в том, что легионеры приезжают чуть позже наших игроков на сборы. У них другой менталитет, они профессионалы и привыкли самостоятельно готовиться.

В Америке нет таких сборов, как у нас. Там команды собираются буквально на две недели. Им нужно немного времени для того, чтобы набрать игровую практику. Сейчас все игроки — профессионалы, которые приезжают готовыми. Все нужно делать постепенно.

Я вижу, что сейчас немножко другое поколение. Сейчас никто не отдыхает месяцами, как это было раньше. Знаю, что ребята начинают тренироваться через неделю после ухода в отпуск. Катаются, ходят в зал. Сборы, конечно же, нужны, но к ним нужно плавно подходить", — сказал бывший игрок клубов КХЛ.