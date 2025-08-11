Зюзин о «Салавате Юлаеве»: «Болельщики близки к панике, я такие настроения отбрасываю. Мне ближе подход НХЛ, там нет негатива. Даже “Сан-Хосе” сейчас находит много позитива»

— И в Уфе, и в других городах республики ко мне подходят болельщики — с чем-то соглашаются, с чем-то спорят. Но в целом настроения, близкие к паническим. Ушла группа легионеров, по-прежнему нет среднего звена, кадровый дисбаланс.
Тем более что за эти дни «Толпар» провел три матча — с Нижнекамском и Тольятти. К сожалению, три поражения. И это мы говорим о клубе, который когда-то был одним из ведущих в МХЛ, а в последний год выпал во второй дивизион этой лиги — Серебряный.
Но, честно говоря, панические настроения отбрасываю — наоборот, болельщиков успокаиваю. Мне ближе североамериканский подход — во всем искать если не плюс, то решение проблемы. В НХЛ вы никогда не услышите никакого негатива. Даже мой первый клуб «Сан-Хосе», который завалил прошедший сезон, умудрился в нем найти много позитива (смеется).
— Что позитивного сегодня есть у «Салавата»?
— Авторитетный тренер, перспективная молодежь — например, Вязовой, Жаровский, Цулыгин, лидер раздевалки Панин, последние из легионеров-могикан — Ливо и Хмелевски. Ну и так далее.
Если все эти карты сыграют и если не будет синдрома второго сезона, то есть шанс избежать кризиса, — сказал бывший защитник уфимцев.