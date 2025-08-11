Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Зюзин о «Салавате Юлаеве»: «Болельщики близки к панике, я такие настроения отбрасываю. Мне ближе подход НХЛ, там нет негатива. Даже “Сан-Хосе” сейчас находит много позитива»

— Две недели назад мы общались — и вы говорили, что «Салават Юлаев» без запуска молодежной вертикали обречен. С тех пор что-то изменилось?

Источник: Спортс"

— И в Уфе, и в других городах республики ко мне подходят болельщики — с чем-то соглашаются, с чем-то спорят. Но в целом настроения, близкие к паническим. Ушла группа легионеров, по-прежнему нет среднего звена, кадровый дисбаланс.

Тем более что за эти дни «Толпар» провел три матча — с Нижнекамском и Тольятти. К сожалению, три поражения. И это мы говорим о клубе, который когда-то был одним из ведущих в МХЛ, а в последний год выпал во второй дивизион этой лиги — Серебряный.

Но, честно говоря, панические настроения отбрасываю — наоборот, болельщиков успокаиваю. Мне ближе североамериканский подход — во всем искать если не плюс, то решение проблемы. В НХЛ вы никогда не услышите никакого негатива. Даже мой первый клуб «Сан-Хосе», который завалил прошедший сезон, умудрился в нем найти много позитива (смеется).

— Что позитивного сегодня есть у «Салавата»?

— Авторитетный тренер, перспективная молодежь — например, Вязовой, Жаровский, Цулыгин, лидер раздевалки Панин, последние из легионеров-могикан — Ливо и Хмелевски. Ну и так далее.

Если все эти карты сыграют и если не будет синдрома второго сезона, то есть шанс избежать кризиса, — сказал бывший защитник уфимцев.