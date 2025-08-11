Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка

Об этом сообщает телеграм-канал «Черкас Атлант».

Информацией о проблемах 30-летнего игрока со здоровьем также поделился обозреватель «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«С высокой степенью вероятности нападающий московского “Динамо” Артем Михеев по медицинским соображениям не примет участия в новом сезоне КХЛ.

Это обстоятельство позволяет клубу поместить Артема в список травмированных до конца сезона, тем самым выведя его контракт (около 28 млн рублей) из-под потолка зарплат", — сообщил Емельянов.

Он отметил, что теперь клуб сможет подписать полноценные контракты с Никитой Гусевым и Антоном Слепышевым.