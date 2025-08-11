Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка

Информацией о проблемах 30-летнего игрока со здоровьем также поделился обозреватель «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«С высокой степенью вероятности нападающий московского “Динамо” Артем Михеев по медицинским соображениям не примет участия в новом сезоне КХЛ.
Это обстоятельство позволяет клубу поместить Артема в список травмированных до конца сезона, тем самым выведя его контракт (около 28 млн рублей) из-под потолка зарплат", — сообщил Емельянов.
Он отметил, что теперь клуб сможет подписать полноценные контракты с Никитой Гусевым и Антоном Слепышевым.