«Ак Барс» интересовался Самсоновым до подписания Бердина. Зарплата Михаила — 15 млн рублей, клуб может расторгнуть его контракт без компенсации, если Ахтямов вернется из АХЛ («Бизнес Online»)

На прошлой неделе казанцы подписали с 27-летним вратарем Бердиным контракт на один год.
Отмечается, что переговоры клуба с бывшим голкипером «Авангарда» затянулись. Сторона игрока рассчитывала на контракт с зарплатой 20−25 миллионов рублей (в омском клубе было 40 млн), «Ак Барс» предложил 15.
В итоге Бердин согласился. Сейчас он готовится вместе с командой в Казани. Ожидается, что Михаил дебютирует за новую команду 14 августа в товарищеском матче против «Нефтехимика».
При этом, по данным издания, в контракте Бердина есть пункт о расторжении без выплаты денежной компенсации. Утверждается, что это было сделано на случай возможного возвращения Артура Ахтямова из системы «Торонто» по ходу сезона.