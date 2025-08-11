Ричмонд
«Ак Барс» интересовался Самсоновым до подписания Бердина. Зарплата Михаила — 15 млн рублей, клуб может расторгнуть его контракт без компенсации, если Ахтямов вернется из АХЛ («Бизнес Online»)

Об этом сообщает «Бизнес Online». Экс-вратарь «Вашингтона», «Торонто» и «Вегаса» по-прежнему находится без контракта в НХЛ.

Источник: Спортс"

На прошлой неделе казанцы подписали с 27-летним вратарем Бердиным контракт на один год.

Отмечается, что переговоры клуба с бывшим голкипером «Авангарда» затянулись. Сторона игрока рассчитывала на контракт с зарплатой 20−25 миллионов рублей (в омском клубе было 40 млн), «Ак Барс» предложил 15.

В итоге Бердин согласился. Сейчас он готовится вместе с командой в Казани. Ожидается, что Михаил дебютирует за новую команду 14 августа в товарищеском матче против «Нефтехимика».

При этом, по данным издания, в контракте Бердина есть пункт о расторжении без выплаты денежной компенсации. Утверждается, что это было сделано на случай возможного возвращения Артура Ахтямова из системы «Торонто» по ходу сезона.