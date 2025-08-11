Глава попечительского совета «Амура»: «Мы должны доказать свою состоятельность. По вниманию со стороны болельщиков и заполняемости трибун мы одни из лучших в КХЛ»

Говорили об организационных моментах, текущих и предстоящих этапах подготовки к сезону и ответственности перед нашими болельщиками«, — говорится в сообщении пресс-службы “тигров”.
"Вся ваша нынешняя работа, весь пот, который литрами течет на тренировках, должны привести нас к общему результату.
Мы должны доказать свою состоятельность в этом сезоне. По вниманию со стороны болельщиков и заполняемости трибун мы с вами — одни из лучших в лиге. Теперь нужно подкрепить это спортивными результатами", — сказал Абрамов.
Напомним, что когда губернатором Хабаровского края был нынешний министр спорта России Михаил Дегтярев, перед «Амуром» неоднократно ставилась задача выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.