Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Зюзин о Хмелевски: «Слышал, что клуб с Востока предлагает за него треть платежки “Салавата” и игроков. На эти деньги можно найти 2−3 крепких хоккеистов и закрыть судебные иски»

«Центральные нападающие в КХЛ в большой цене. Слышал, что один из главных конкурентов по Востоку нацелился на Хмелевски, предлагает очень серьезные компенсации — и финансы, порядка трети платежной ведомости “Салавата”, и игроков.

Тут тоже надо определяться. Скоро наступит ясность на североамериканском рынке — и те игроки, которые застряли между НХЛ и АХЛ, начнут рассматривать варианты в Европе.

А за деньги от Хмелевски при правильной работе можно найти двух-трех крепких хоккеистов — как в свое время нашли Ливо. Плюс закрыть судебные иски к клубу, что не менее важно", — сказал бывший защитник уфимцев.

Ранее сообщалось, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 миллионов рублей. Уфимскому клубу необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.