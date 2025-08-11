Зюзин о Хмелевски: «Слышал, что клуб с Востока предлагает за него треть платежки “Салавата” и игроков. На эти деньги можно найти 2−3 крепких хоккеистов и закрыть судебные иски»

Тут тоже надо определяться. Скоро наступит ясность на североамериканском рынке — и те игроки, которые застряли между НХЛ и АХЛ, начнут рассматривать варианты в Европе.
А за деньги от Хмелевски при правильной работе можно найти двух-трех крепких хоккеистов — как в свое время нашли Ливо. Плюс закрыть судебные иски к клубу, что не менее важно", — сказал бывший защитник уфимцев.
Ранее сообщалось, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 миллионов рублей. Уфимскому клубу необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.