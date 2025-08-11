Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»

"Да, я обязательно прилечу к Паше [в Екатеринбург], не могу пропустить этот день.
Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал в гала-матче в Мытищах на Кубке Овечкина«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
«Автомобилист» показал ретро-джерси для матча звезд Дацюка: «Они объединяют дизайн маек, в которых Павел играл в США и в России. Вдохновением стала форма Зимней классики-2014».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше