Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика»

Сезон-2025/26 станет для 39-летнего Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне он (897 шайб в регулярных чемпионатах) стал новым рекордсменом лиги по голам, обогнав Уэйна Гретцки (894).

"Если бы Саша играл в хоккей в России, это было бы интересно. Но в то же время допускаю, что он может стать тренером — у него потрясающий опыт, возможно, он захочет проявить себя таким образом.

Хоккей сейчас очень популярен, все хотят в него играть, и дело не только в Овечкине. Да, когда бьются такие рекорды, как у Саши, это дополнительно привлекает внимание абсолютно всех. Овечкин в целом рекламирует катание на коньках.

Удивительно, что он на таком уровне играет — это невероятная генетика, и это уже восхищает. Если Овечкин захочет, он и до 50 лет сможет играть в хоккей", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

