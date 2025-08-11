Ричмонд
Алексеев о рекорде Овечкина: «Когда Саша сравнял, лютый муравейник был. Гретцки зашел в раздевалку, праздновали, будто выиграли Кубок Стэнли. Когда побил, тоже бурно отмечали»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Источник: Спортс"

— Ближе к рекорду нарастало напряжение внутри команды?

— Да, конечно. Нам говорили, что много журналистов начнут ездить за пять матчей до рекорда. Но особенно чувствовалась атмосфера за три гола до рекорда.

Помню матч с «Чикаго», когда Саша сравнял — просто лютый муравейник был. После игры — как на финале Кубка Стэнли. Гретцки зашел в раздевалку. Праздновали, будто выиграли Кубок Стэнли. И когда побил рекорд — тоже бурно отмечали. Очень круто, — сказал защитник «Питтсбурга» Александр Алексеев, ранее выступавший за «Вашингтон».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
