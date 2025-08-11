Депутат Журова про фильм об Овечкине: «Нужно показать драму, что он преодолевал на пути к победам. Истории его мамы должна быть встроена. С удовольствием смотрю “Легенду № 17”, “Движение вве

«Прекрасно, что про Овечкина снимут фильм. Я с удовольствием смотрю фильмы о наших спортивных героях — про Ирину Роднину, Анатолия Карпова, “Легенда № 17”, “Движение вверх” и многие другие.
У Овечкина тоже потрясающая история, которую обязательно нужно экранизировать. У него же интересный момент в биографии, что ему, юному спортсмену, очень помогала семья. Это очень важный момент.
Нужно показать драму в истории Овечкина, что он преодолевал на пути к победам. Обязательно надо показать замечательную маму, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину. История Овечкина не может быть без истории мамы, она должна быть встроена в этот фильм", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.