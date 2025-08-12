Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»

«Ред Уингс» долго были на вершине, выиграли много титулов, поэтому понятно, что перестройка идет дольше обычного. Говорят, перестройка занимает около 7 лет, но для команды, которая так высоко забралась, путь обратно на вершину обычно еще длиннее.