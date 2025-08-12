Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»

«Ред Уингс» долго были на вершине, выиграли много титулов, поэтому понятно, что перестройка идет дольше обычного. Говорят, перестройка занимает около 7 лет, но для команды, которая так высоко забралась, путь обратно на вершину обычно еще длиннее.
Сейчас у «Детройта» есть великолепная арена — это уже большой плюс. Возможно, команде не хватает ярко выраженных лидеров — но это касается не только «Детройта», а хоккея в целом.
Сегодня игроки взрослеют медленнее, а некоторые и вовсе не взрослеют, так и оставаясь вечно подростками«, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе “Детройта”.