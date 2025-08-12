«Барыс» подписал пробные контракты с Паутовым и форвардом сборной Казахстана Волковым, игравшим за «Арлан»

30-летний защитник Паутов в прошлом сезоне выступал за «Куньлунь», клубом руководил нынешний тренер казахстанского клуба Михаил Кравец. В 53 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 11 (1+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:29.
28-летний форвард Волков стал чемпионом Казахстана в составе «Арлана» — 32 (6+26) очка в 40 играх в регулярном чемпионате и 16 (6+10) баллов в 12 играх в плей-офф.
На ЧМ-2025 он выступил за сборную Казахстана, забросив 2 шайбы в 7 играх.
Кроме того, «Барыс» заключил пробные контракты с 3 игроками, выступавшими за клуб в прошлом сезоне — нападающими Кириллом Панюковым, Кириллом Савицким и Батырланом Муратовым. Они рассчитаны до 17 августа.