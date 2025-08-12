«Барыс» подписал пробные контракты с Паутовым и форвардом сборной Казахстана Волковым, игравшим за «Арлан»

30-летний защитник Паутов в прошлом сезоне выступал за «Куньлунь», клубом руководил нынешний тренер казахстанского клуба Михаил Кравец. В 53 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 11 (1+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:29.