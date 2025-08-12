Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев о ситуациях с Ливо и Ткачевым: «В расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой удар по лиге! С независимым профсоюзом такого беспредела мы не увидели бы"

— Владимир Анатольевич, как восприняли увольнение из «Салавата Юлаева» форварда Ливо?

Источник: Спортс"

— Знаете, с каждым днем в КХЛ все веселее и веселее. Сначала по прихоти канадского тренера [Ги Буше] с многолетнего контракта слетел популярный омский форвард [Владимир Ткачев], теперь с пробега сняли лучшего снайпера прошлого чемпионата.

Тут что одна история, что другая — крайне сомнительная. «В расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой же это удар по лиге!

Если бы в КХЛ существовал независимый профсоюз, то такого, извините, беспредела мы не увидели бы. А пока, такое впечатление, что регламент не работает — и люди делают все, что хотят.

— Уфа считает, что Ливо вовремя не явился на сборы. Аргумент?

— Аргумент, но спорный. Ведь сторона хоккеиста, судя по прессе, заранее предупредила, что проблема — в визе. Понятно, что это может быть и отговорка, хотя в нынешние времена с визами у многих действительно задержки — по обе стороны океана.

В любом случае всю правду об этой истории знают только два-три человека — хоккеист, руководитель, может быть, агент. По факту мы видим, что Уфа лихо пролетела на «красный свет». Опасная ситуация, — сказал заслуженный тренер России.