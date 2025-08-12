Плющев о ситуациях с Ливо и Ткачевым: «В расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой удар по лиге! С независимым профсоюзом такого беспредела мы не увидели бы"

— Знаете, с каждым днем в КХЛ все веселее и веселее. Сначала по прихоти канадского тренера [Ги Буше] с многолетнего контракта слетел популярный омский форвард [Владимир Ткачев], теперь с пробега сняли лучшего снайпера прошлого чемпионата.
Тут что одна история, что другая — крайне сомнительная. «В расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой же это удар по лиге!
Если бы в КХЛ существовал независимый профсоюз, то такого, извините, беспредела мы не увидели бы. А пока, такое впечатление, что регламент не работает — и люди делают все, что хотят.
— Уфа считает, что Ливо вовремя не явился на сборы. Аргумент?
— Аргумент, но спорный. Ведь сторона хоккеиста, судя по прессе, заранее предупредила, что проблема — в визе. Понятно, что это может быть и отговорка, хотя в нынешние времена с визами у многих действительно задержки — по обе стороны океана.
В любом случае всю правду об этой истории знают только два-три человека — хоккеист, руководитель, может быть, агент. По факту мы видим, что Уфа лихо пролетела на «красный свет». Опасная ситуация, — сказал заслуженный тренер России.