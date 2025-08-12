Ричмонд
Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет — 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов — в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»

Американский защитник подписал контракт с «Сибирью» по ходу этого межсезонья.

Источник: Спортс"

— Как долетел?

— Хорошо. Долгий перелет: девять с половиной часов из Нью-Йорка в Стамбул, а потом шесть часов из Стамбула в Новосибирск. Рад быть здесь.

— Какие ожидания от города и команды?

— Фантастические. Я пообщался с Энди Андреоффом и Тэйлором Беком, они говорили только хорошее о городе, команде и менеджменте.

Я раньше играл со Скоттом Уилсоном, здорово увидеть знакомое лицо. С нетерпением жду выхода на лед.

— Ты говорил, что тебе понравился наш снеговик.

— Да, талисман команды мне очень понравился, — сказал Чейз Приски.

Защитник «Сибири» Фэрранс о переходе в КХЛ: «Точно принял верное решение. Это хорошая лига, ты всегда хочешь играть против лучших».