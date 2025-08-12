Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев о КХЛ: «Контракты все больше напоминают филькины грамоты. После истории с Ткачевым вы не найдете хоккеиста, который подпишется на 3 года и больше»

"Посмотрите, какое после истории с Ткачевым отношение к долгосрочным контрактам. Думаю, сейчас вы не найдете ни одного хоккеиста, который подпишется на три года и больше. А это значит, что мы обречены на постоянную текучку кадров, которая больно бьет по клубам и по уровню нашего хоккея.

Источник: Спортс"

Еще один скандальный момент — легионеры. С одной стороны — вольница иностранным тренерам, которые кромсают составы направо и налево, поскольку руководство одобряет им самые абсурдные решения.

С другой стороны — хоккеисты-легионеры. Помните истории Криштофа и Найта, которые убежали в Европу при действующих контрактах? Теперь обратная история — вытерли ноги о Ливо.

Напрасно вы думаете, что со стороны легионеров не будет ответных действий, ведь наши контракты все больше напоминают филькины грамоты", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально — за опоздание на сборы.

Плющев о ситуациях с Ливо и Ткачевым: «В расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой удар по лиге! С независимым профсоюзом такого беспредела мы не увидели бы".