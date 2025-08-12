Плющев о КХЛ: «Контракты все больше напоминают филькины грамоты. После истории с Ткачевым вы не найдете хоккеиста, который подпишется на 3 года и больше»

Еще один скандальный момент — легионеры. С одной стороны — вольница иностранным тренерам, которые кромсают составы направо и налево, поскольку руководство одобряет им самые абсурдные решения.
С другой стороны — хоккеисты-легионеры. Помните истории Криштофа и Найта, которые убежали в Европу при действующих контрактах? Теперь обратная история — вытерли ноги о Ливо.
Напрасно вы думаете, что со стороны легионеров не будет ответных действий, ведь наши контракты все больше напоминают филькины грамоты", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Почему «Салават» избавился от Ливо: формально — за опоздание на сборы.
Плющев о ситуациях с Ливо и Ткачевым: «В расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой удар по лиге! С независимым профсоюзом такого беспредела мы не увидели бы".