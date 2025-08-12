Сергей Самсонов о Дацюке: «Талантливый, но трудолюбивый игрок — с такими можно выигрывать Кубок Стэнли. “Детройту” очень повезло»

— Да, я сейчас работаю над своими документами. Поэтому если все вовремя сделаю, то постараюсь подъехать.
Павел — мой очень хороший друг. Будет очень приятно сыграть в этом матче, а также пообщаться с ним немного. Поэтому, надеюсь, получится приехать.
— В чем уникальность Дацюка?
— Это человек, который добился всего. Очень талантливый как игрок, но огромный плюс, что очень трудолюбивый. Индивидуально сильный, двухсторонний игрок, и с такими хоккеистами можно выигрывать Кубок Стэнли.
И в какой-то степени «Детройту», конечно, очень повезло, что Павел отыграл практически всю свою карьеру в этом клубе, — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит».