Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва остается прекрасным городом. Здесь я вновь открыл радость от игры в хоккей»

В конце июля Комтуа продлил контракт с бело-голубыми на год.
"Моя жена переехала со мной, и нам очень понравилось. У России сейчас дурная репутация, но Москва остается прекрасным городом.
На льду мне пришлось начинать с нуля. За последние несколько лет в Северной Америке произошло много событий, и нужно было выбросить их из головы.
Примерно через месяц я, кажется, снова стал тем игроком, которым хочу быть, и очень хорошо завершил сезон.
Мне очень понравился этот опыт, было действительно здорово. В России я вновь открыл для себя радость от игры в хоккей", — сказал Максим Комтуа.
