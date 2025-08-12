Ричмонд
Матч-центр
Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва остается прекрасным городом. Здесь я вновь открыл радость от игры в хоккей»

В прошлом сезоне канадский форвард дебютировал в КХЛ. В составе «Динамо» он набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах регулярного чемпионата, а также 13 (7+6) баллов за 15 игр в Кубке Гагарина.

Источник: Спортс"

В конце июля Комтуа продлил контракт с бело-голубыми на год.

"Моя жена переехала со мной, и нам очень понравилось. У России сейчас дурная репутация, но Москва остается прекрасным городом.

На льду мне пришлось начинать с нуля. За последние несколько лет в Северной Америке произошло много событий, и нужно было выбросить их из головы.

Примерно через месяц я, кажется, снова стал тем игроком, которым хочу быть, и очень хорошо завершил сезон.

Мне очень понравился этот опыт, было действительно здорово. В России я вновь открыл для себя радость от игры в хоккей", — сказал Максим Комтуа.

Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады».