Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи — забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»

Ранее появилась информация, что капитан «Вашингтона» не отправлял налоговые декларации о деятельности ИП с 2023 года. По этой причине Федеральная налоговая служба (ФНС) России лишила Овечкина доступа к банковским счетам.

Источник: Спортс"

"Не знаю, что у него там. Вы же понимаете, что это может произойти из-за какой-то мелочи — забыл, что-то не оплатил. Александру надо самому посмотреть, что там произошло. Вы представляете, сколько у него всего, и, может быть, что-то где-то пропустил.

У каждого из нас такое бывает — особенно у людей, которые очень заняты и у которых нет помощников. Думаю, налоговая скажет ему причину, и дальше он уже разберется.

Конечно, если это не фейк. У нас сейчас любят разносить всякие фейки", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.