Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год. Тут и возможность взять Кубок Стэнли, и абсолютный рекорд Гретц

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб в НХЛ с учетом плей-офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

"Если Овечкин приедет в КХЛ, то будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он еще продолжал в НХЛ, и не один год. Тут еще и возможность взять Кубок Стэнли, и абсолютный рекорд Гретцки по шайбам с учетом плей-офф.

Сил у него хватит, думаю, он знает толк в подготовке, лишь бы без травм. Я не знаю планов Саши, но считаю, что ему надо оставаться в НХЛ и играть дальше", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.