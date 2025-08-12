Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год. Тут и возможность взять Кубок Стэнли, и абсолютный рекорд Гретц

"Если Овечкин приедет в КХЛ, то будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он еще продолжал в НХЛ, и не один год. Тут еще и возможность взять Кубок Стэнли, и абсолютный рекорд Гретцки по шайбам с учетом плей-офф.