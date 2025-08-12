Экс-защитник «Питтсбурга», «Рейнджерс» и «Баффало» Руэдел завершил карьеру. Он провел 13 сезонов в НХЛ

В прошлом сезоне он провел 5 игр в НХЛ за «Рейнджерс» и отдал одну передачу. В 50 матчах АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» он набрал 18 (3+15) очков.
«Игра в НХЛ стала для меня воплощением мечты. Я невероятно благодарен “Баффало”, “Питтсбургу” и “Рейнджерс” за то, что они дали мне возможность воплотить эту мечту в жизнь.
Хотя на льду было бесчисленное множество незабываемых моментов, больше всего я ценю отношения и дружбу, которые сложились за это время.
Спасибо моей семье, товарищам по команде, тренерам, болельщикам и всем остальным, кто поддерживал меня, за то, что вы стали частью этого удивительного пути", — говорится в заявлении Чэда Руэдела.