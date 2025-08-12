Экс-защитник «Питтсбурга», «Рейнджерс» и «Баффало» Руэдел завершил карьеру. Он провел 13 сезонов в НХЛ

Он провел 13 сезонов в НХЛ. В его активе 369 игр и 50 (13+37) очков в регулярных чемпионатах при полезности «-7». В плей-офф он провел 25 игр. Защитник играл за «Баффало», «Питтсбург» и «Рейнджерс». В 2017 году он помог «Пингвинс» выиграть Кубок Стэнли.