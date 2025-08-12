Ахтямов — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн — 1-й, Дэнфорд — 2-й, Хильдеби — 3-й

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний нападающий Истон Коуэн.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Истон Коуэн;
2. Бен Дэнфорд;
3. Деннис Хильдеби;
4. Артур Ахтямов;
5. Ноа Чедвик;
6. Тайлер Хопкинс;
7. Мирослав Голинка;
8. Тинус Люк Коблар;
9. Виктор Юханссон;
10. Топи Ниемеля.