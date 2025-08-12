Ричмонд
Ахтямов — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн — 1-й, Дэнфорд — 2-й, Хильдеби — 3-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний нападающий Истон Коуэн.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Истон Коуэн;

2. Бен Дэнфорд;

3. Деннис Хильдеби;

4. Артур Ахтямов;

5. Ноа Чедвик;

6. Тайлер Хопкинс;

7. Мирослав Голинка;

8. Тинус Люк Коблар;

9. Виктор Юханссон;

10. Топи Ниемеля.