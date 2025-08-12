— Это было тяжелое время. Сначала мы (сборная Финляндии — Спортс«“) выиграли олимпийское золото, потом вернулись в Россию, а потом начался конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс”»).
Но еще к Рождеству я решил, что моя карьера в КХЛ закончена. В каком-то смысле эта лига уже выжала из меня все соки, и в любом случае пора было бы искать что-то другое. Конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс«“) ускорил мой отъезд из России на пару месяцев.
Мы уехали в спешке, когда никто не мог сказать наверняка, закроются ли границы. Отсутствие информации в той ситуации было довольно изматывающим.
Мы быстро вывезли свои семьи из страны, но игроки остались там еще на несколько дней. Финских игроков было около дюжины, и все сразу ушли.
— Вам было страшно в тот момент?
— Меня это не пугало. Я был в Уфе уже давно, и чувствовал себя в полной безопасности. Тяжело было от неизвестности, от незнания, что будет завтра, — сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен в интервью Iltalehti.
Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в феврале — марте 2022 года («РБ Бизнес»).