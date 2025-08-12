Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что карьера в КХЛ закончена, лига выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»

Напомним, все легионеры покинули клуб 4 марта 2022 года.

Источник: Спортс"

— Это было тяжелое время. Сначала мы (сборная Финляндии — Спортс«“) выиграли олимпийское золото, потом вернулись в Россию, а потом начался конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс”»).

Но еще к Рождеству я решил, что моя карьера в КХЛ закончена. В каком-то смысле эта лига уже выжала из меня все соки, и в любом случае пора было бы искать что-то другое. Конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс«“) ускорил мой отъезд из России на пару месяцев.

Мы уехали в спешке, когда никто не мог сказать наверняка, закроются ли границы. Отсутствие информации в той ситуации было довольно изматывающим.

Мы быстро вывезли свои семьи из страны, но игроки остались там еще на несколько дней. Финских игроков было около дюжины, и все сразу ушли.

— Вам было страшно в тот момент?

— Меня это не пугало. Я был в Уфе уже давно, и чувствовал себя в полной безопасности. Тяжело было от неизвестности, от незнания, что будет завтра, — сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен в интервью Iltalehti.

Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в феврале — марте 2022 года («РБ Бизнес»).