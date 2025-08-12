Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что карьера в КХЛ закончена, лига выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»

Но еще к Рождеству я решил, что моя карьера в КХЛ закончена. В каком-то смысле эта лига уже выжала из меня все соки, и в любом случае пора было бы искать что-то другое. Конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ — Спортс«“) ускорил мой отъезд из России на пару месяцев.