Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо “Даллас” играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»

6 июня «Даллас» уволил Дебура с поста главного тренера. Под его руководством команда трижды подряд выходила в финал Западной конференции. В сезоне-2024/25 клуб из Техаса дошел до финала Запада, где уступил «Эдмонтону» со счетом 1−4 в серии.