Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо “Даллас” играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»

6 июня «Даллас» уволил Дебура с поста главного тренера. Под его руководством команда трижды подряд выходила в финал Западной конференции. В сезоне-2024/25 клуб из Техаса дошел до финала Запада, где уступил «Эдмонтону» со счетом 1−4 в серии.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что игрокам «Далласа» не понравились высказывания тренера после пятого матча серии с Ойлерс«, в котором “Старс” уступили со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.

"Никогда не хочется, чтобы кто-то потерял работу, и, учитывая, насколько хорошо мы играли последние три сезона, это тяжело.

Но реальность такова, что это часть работы, всех тренеров увольняют. Моих лучших друзей меняют направо и налево. Просто так устроена эта работа«, — сказал вратарь “Далласа” Джейк Эттинджер.

Генменеджер «Далласа» об отставке Дебура: «Не вижу проблемы в замене Эттинджера. Но все увидели проблему в комментариях после игры. Даже Пит cожалел об этом, думаю».