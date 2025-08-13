Эттинджер об отставке Дебура: «Учитывая, насколько хорошо “Даллас” играл последние три сезона, это тяжело. Но так устроена эта работа, всех тренеров увольняют»

Сообщалось, что игрокам «Далласа» не понравились высказывания тренера после пятого матча серии с Ойлерс«, в котором “Старс” уступили со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.
"Никогда не хочется, чтобы кто-то потерял работу, и, учитывая, насколько хорошо мы играли последние три сезона, это тяжело.
Но реальность такова, что это часть работы, всех тренеров увольняют. Моих лучших друзей меняют направо и налево. Просто так устроена эта работа«, — сказал вратарь “Далласа” Джейк Эттинджер.
Генменеджер «Далласа» об отставке Дебура: «Не вижу проблемы в замене Эттинджера. Но все увидели проблему в комментариях после игры. Даже Пит cожалел об этом, думаю».