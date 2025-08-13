«Цюрих» подписал Понтуса Оберга в качестве замены травмированному Андреоффу. Ранее шведский форвард выступал в НХЛ и КХЛ

В своей карьере Оберг также выступал в НХЛ (132 игры в регулярках за «Нэшвилл», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто» — 44 очка, 17+27; 18 игр в плей-офф и 5 баллов, 2+3; в 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Предаторс») и КХЛ (115 игр за «Трактор» и «Барыс» в регулярках, 60 очков, 27+33).