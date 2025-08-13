Ричмонд
«Цюрих» подписал Понтуса Оберга в качестве замены травмированному Андреоффу. Ранее шведский форвард выступал в НХЛ и КХЛ

Ранее стало известно, что 34-летний канадец, перешедший в швейцарский клуб из «Сибири», получил серьезную травму на тренировке и выбыл на долгий срок.

31-летний швед в прошлом сезоне играл за «Рапперсвиль» и «Клотен» — 29 (7+22) очков в 44 играх в регулярном чемпионате и 5 (3+2) баллов в 9 матчах в плей-офф.

В своей карьере Оберг также выступал в НХЛ (132 игры в регулярках за «Нэшвилл», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто» — 44 очка, 17+27; 18 игр в плей-офф и 5 баллов, 2+3; в 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Предаторс») и КХЛ (115 игр за «Трактор» и «Барыс» в регулярках, 60 очков, 27+33).

Напомним, что «Цюрих» — действующий чемпион Швейцарии и победитель европейской Лиги чемпионов.