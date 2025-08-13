Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

33-летний Джохансен не играл в прошлом сезоне. За карьеру у 4-го номера драфта НХЛ-2010 905 игр в регулярках лиги и 578 (202+376) очков. В плей-офф — 67 матчей и 54 (19+35) балла. В 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Нэшвиллом».

В марте 2024 года игрок был обменян из «Предаторс» в «Филадельфию». Соглашение нападающего с кэпхитом 8 млн долларов было рассчитано до конца сезона-2024/25, по условиям обмена 50% кэпхита осталось в платежке клуба из Теннесси.

За «Флайерс» Джохансен не провел ни одного матча. В августе того же года клуб расторг с ним контракт, сославшись на существенное нарушение условий соглашения.

В сентябре Ассоциация игроков НХЛ подала жалобу в связи с этой ситуацией. Агент игрока тогда же заявил, что у Райана серьезная травма, требующая операции.