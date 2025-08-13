Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)

33-летний Джохансен не играл в прошлом сезоне. За карьеру у 4-го номера драфта НХЛ-2010 905 игр в регулярках лиги и 578 (202+376) очков. В плей-офф — 67 матчей и 54 (19+35) балла. В 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Нэшвиллом».