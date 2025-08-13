Ричмонд
Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении “цена — качество” удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение — вратарь Дорожко»

«Знаю не понаслышке, что весной хабаровские болельщики заволновались — ходили разговоры о резком сокращении бюджета. Тем не менее, учитывая новые финансовые возможности “Амура”, селекция в соотношении “цена — качество” удалась.

Источник: Спортс

Главное приобретение, на мой взгляд, — вратарь Дорожко. В «Витязе» в последние годы он вытягивал некоторые матчи. Это очевидный первый номер для «Амура», без которого на Дальнем Востоке делать нечего.

Также удалось сформировать группу недорогих, но работоспособных игроков — Заседу, Петькова, Воронкова, Абросимова и других. Состав «Амура» по сравнению с последними годами, когда делалась ставка на дорогостоящих легионеров и ветеранов, стал более молодым и агрессивным. Он приобрел рабочий, именно дальневосточный формат — и способен решать задачу выхода в плей-офф", — сказал бывший тренер клуба из Хабаровска.