Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»

Куда деваться от финансовых проблем? Они сейчас везде. Но считаю, что все должно быть нормально. Молодые игроки могут прибавить и показать все свои возможности. Другого пути у «Салавата» в данной ситуации нет.
— Считаете, что состав из молодежи может всерьез претендовать на спокойное попадание в плей‑офф?
— Спокойно это сделают или нет — вопрос. Но из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Совсем уходить из хоккея «Салавату» нельзя. Нужно переждать какое‑то время. Пожелаю клубу удачи и хорошей игры. Других путей нет, — сказал бывший тренер уфимцев.
Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется, есть бюджет — под него соберем команду. Уровень зарплат скорректирован, с рядом игроков придется расстаться».
Почему «Салават» избавился от Ливо: формально — за опоздание на сборы.