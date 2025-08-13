Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок “Монреаля” со времен Ги Лефлера, пожалуй. Немногие способны на то, что он умеет»

«Время покажет, но он самый талантливый игрок “Монреаля” со времен Ги Лефлера, пожалуй. Как только я его увидел, то сразу сказал, что он будет лучшим игроком в команде. Я с самого начала был убежден, что он будет большой звездой в НХЛ.