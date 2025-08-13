Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок “Монреаля” со времен Ги Лефлера, пожалуй. Немногие способны на то, что он умеет»

По итогам прошлого сезона 21-летний защитник (рост — 175 см, вес — 73 кг) получил приз лучшему новичку НХЛ. Он набрал 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:43.
«Время покажет, но он самый талантливый игрок “Монреаля” со времен Ги Лефлера, пожалуй. Как только я его увидел, то сразу сказал, что он будет лучшим игроком в команде. Я с самого начала был убежден, что он будет большой звездой в НХЛ.
Немногие способны на то, что он умеет. Конечно, всегда страшно, когда крупный парень мчится на него со скоростью 100 миль в час (160 км/ч — Спортс), но он очень ловок и находит способ увернуться. Он не боится играть, когда напряжение на льду возрастает«, — сказал бывший капитан и генеральный менеджер “Канадиенс”.