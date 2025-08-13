Котляревский о диете в «Северстали»: «Не было сахара, а как без него кофе пить? Нашел лазейку — брал у массажистов. Всегда ел то, что хотел»

— Известно, что Андрей Козырев уделяет большое внимание питанию в «Северстали».
— Мне запомнилось, что там не было сахара. Я постоянно искал в шкафах кусок сахара. Как это кофе без сахара пить? Потом нашел лазейку — у массажистов сахар был, я у них брал. Отказаться от сахара ради спорта не готов. Всегда ел то, что хотел. Если на ужин был салат и все строго — я шел и ел в другом месте.
— У вас никогда не было проблем с весом?
— Появились после 25 лет, когда уезжаю в отпуск. Мне нужно следить за питанием, но я лучше пробегу десять километров, а потом съем что-то вкусное, чем буду себя жестко ограничивать, — сказал нападающий омского клуба.