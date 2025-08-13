Светлов о Востоке в КХЛ: «Большая шестерка превратилась в пятерку. “Салават” после всех потерь стал ближе к “Амуру”, “Адмиралу” или “Сибири”

Не знаю, что сказать о «Салавате Юлаеве». В прошлом сезоне он смог прыгнуть выше головы, но после всех летних потерь Уфа стала ближе к региону «Сибирь — Дальний Восток», к Хабаровску, Владивостоку или Новосибирску, чем к своим традиционным конкурентам — Казани, Омску, Челябинску, Магнитогорску или Екатеринбургу.