Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Светлов о Востоке в КХЛ: «Большая шестерка превратилась в пятерку. “Салават” после всех потерь стал ближе к “Амуру”, “Адмиралу” или “Сибири”

«Ак Барс» не был летом на первых полосах газет, но там есть такие мастера, как Яшкин и Барабанов, которые способны играть в два-три раза сильнее. Внутренних ресурсов у команды немало.

Источник: Спортс"

Очень прилично усилился «Автомобилист», но это один из самых непредсказуемых фаворитов Востока. Думаю, что новая суперсовременная арена «автомобилистов» все-таки растормошит.

Не знаю, что сказать о «Салавате Юлаеве». В прошлом сезоне он смог прыгнуть выше головы, но после всех летних потерь Уфа стала ближе к региону «Сибирь — Дальний Восток», к Хабаровску, Владивостоку или Новосибирску, чем к своим традиционным конкурентам — Казани, Омску, Челябинску, Магнитогорску или Екатеринбургу.

Получается, этим летом большая восточная шестерка КХЛ превратилась в пятерку", — сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.