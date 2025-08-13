Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: “Порядок бьет класс”. Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» расторг контракт с Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

Источник: Спортс"

При этом КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

— Как относитесь к решению «Салавата» расторгнуть контракт с Ливо?

— Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Не нужно на это обращать внимание. Думаю, все еще встанет на свои места.

— Оправданно ли решение клуба расторгнуть контракт с легионером, сославшись на формальность, о которой ранее присутствовала договоренность с агентом?

— Почему не оправданно? Порядок бьет класс. Есть закон, который все мы проходили. Так что все должно вернуться на свои места, — сказал бывший тренер уфимцев.

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально — за опоздание на сборы.