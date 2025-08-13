Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: “Порядок бьет класс”. Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»

При этом КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».
— Как относитесь к решению «Салавата» расторгнуть контракт с Ливо?
— Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Не нужно на это обращать внимание. Думаю, все еще встанет на свои места.
— Оправданно ли решение клуба расторгнуть контракт с легионером, сославшись на формальность, о которой ранее присутствовала договоренность с агентом?
— Почему не оправданно? Порядок бьет класс. Есть закон, который все мы проходили. Так что все должно вернуться на свои места, — сказал бывший тренер уфимцев.
Почему «Салават» избавился от Ливо: формально — за опоздание на сборы.