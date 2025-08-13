Капитан «Северстали» Лишка: «Увозил из России 250 кг багажа после прошлого сезона. Огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту»

Раньше их было еще больше, но я с девушкой сделал вывод, что надо привозить только необходимые вещи. Из-за большого количества сумок сложно путешествовать.
Этим летом я постарался уменьшить вес и упаковать все, что необходимо для жизни на сезон. После прошлого сезона я увозил с собой из России примерно 250 кг багажа.
Это огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту. Сложно с таким количеством справляться. Было три больших хоккейных баула, два больших чемодана, сумка, три маленьких чемодана, клюшки, два рюкзака.
Получилась хорошая тренировка«, — сказал капитан “Северстали” Адам Лишка.