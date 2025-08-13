Ричмонд
Пулккинен извинился за игру в КХЛ: «Жалею о своем выборе. Деньги были главной мотивацией»

Ранее 33-летний финский форвард играл за минское «Динамо», московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь». В регулярках у него 295 матчей и 172 (96+76) очка, в Кубке Гагарина — 24 игры и 13 (8+5) баллов.

«Хочу искренне извиниться за свой выбор. Я несу за него полную ответственность и получил заслуженную критику. Это было мое личное решение — остаться играть там», — цитирует Пулккинена Iltalehti.

Также форвард сказал, что прошел курс терапии и обратился за помощью в решении личных проблем, а его взгляды на жизнь изменились.

"Чувствую, что сейчас я стал лучшим человеком. Стараюсь работать над собой и жалею о своем выборе.

Да, деньги были главной мотивацией. Я выполнял свою работу и получал за это достойную оплату. Сколько именно — это между мной и клубом", — заявил Пулккинен.

Теему добавил, что продолжал играть в КХЛ, так как «ошибка уже была сделана». Все заработанные в России средства Пулккинен, по его словам, переводил в Финляндию.