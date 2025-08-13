Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Тамбиеву подарили часы после 5:2 с «Динамо» Минск: «Я в шоке! Первый раз за тренерскую карьеру получаю подарок»

«Адмирал» обыграл команду тренера Дмитрия Квартальнова со счетом (5:2) в Кубке Минска.

Источник: Спортс"

— Что вам подарили?

— Я немножко в шоке. Часы! Первый раз за свою карьеру как тренер что-то получаю в подарок.

— Давайте вернемся к матчу. Насколько все получилось сегодня?

— Смотрим, что получается, переносится с тренировки. Приятно, что забросили шайбы, реализовали моменты. Есть над чем работать.

— Насколько важно принимать участие в турнире?

— Для «Адмирала» это как манна небесная. Каждый год проводим сборы в Минске, мы довольны. Все время ищем спарринг-партнеров. Мы довольны, — сказал главный тренер «Адмирала».