Сафонов о питании: «Работал с нутрициологом, 6−8 месяцев идеально питался. Потом теща на новый год приготовила жирненькое — на 4 дня слег, тошнило, рвало. Обвинил в этом слишком правильное питание»

— Заболела печень?
— Нет. Поджелудочная у меня не справилась — я на три-четыре дня слег, тошнило меня, рвало.
— Обвинил в этом нутрициолога?
— Нет. Я обвинил в этом слишком правильное питание. Подумал, что такие разгрузки надо делать. Если по тренировкам, то в интернете читаю, с тренерами общаюсь, со специалистами. Так что я не из неба беру информацию, — сказал нападающий «Ак Барса».
