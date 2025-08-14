Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Сафонов о питании: «Работал с нутрициологом, 6−8 месяцев идеально питался. Потом теща на новый год приготовила жирненькое — на 4 дня слег, тошнило, рвало. Обвинил в этом слишком правильное питание»

— По питанию я в свое время с нутрициологом плотно работал. Потом отказался. Я месяцев шесть-восемь идеально чисто питался. А потом Новый год… Теща приготовила бутерброды, жирненькое, как-то покушал.

Источник: Спортс"

— Заболела печень?

— Нет. Поджелудочная у меня не справилась — я на три-четыре дня слег, тошнило меня, рвало.

— Обвинил в этом нутрициолога?

— Нет. Я обвинил в этом слишком правильное питание. Подумал, что такие разгрузки надо делать. Если по тренировкам, то в интернете читаю, с тренерами общаюсь, со специалистами. Так что я не из неба беру информацию, — сказал нападающий «Ак Барса».

Сафонов о Радулове в «Ак Барсе»: «Пихал, мне доставалось часто. Он не умеет без эмоций. Билялетдинов пытался сделать его поспокойнее — и нет человека на льду. Зато спокойный».