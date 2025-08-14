Андрей Коваленко о Ливо и Ткачеве: «Расторжение контрактов, закрытие “Витязя”, переезд “Куньлуня” — звенья одной цепи. В нашем хоккее и спорте не идеальная финансовая ситуация»

— Думаю, проблема здесь та же, что и с подмосковными клубами. Эти расторжения, закрытие «Витязя» и переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург — звенья одной, финансовой цепи.
Финансовая ситуация вокруг хоккея и нашего спорта в целом — не идеальная, в той же КХЛ идет оптимизация, это видно по большинству контрактов этого лета, они идут на понижение.
В такой ситуации Ливо и Ткачев, подозреваю, были обречены. Можно спорить лишь о том, насколько правильно была выбрана форма расставания. Особенно в случае с Ливо.
— Вы на стороне канадца или «Салавата»?
— Судя по прессе, Ливо опоздал на сбор по уважительной причине — не была готова виза. В такой ситуации расторжение контракта клубом выглядит сомнительно.
Очень хорошо, что вчера ситуация с Ливо была смягчена, клуб и игрок договорились расстаться по обоюдному согласию. Надеюсь, что это результат работы КХЛ — и лига в последний момент вмешалась, — сказал олимпийский чемпион.