Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Андрей Коваленко о Ливо и Ткачеве: «Расторжение контрактов, закрытие “Витязя”, переезд “Куньлуня” — звенья одной цепи. В нашем хоккее и спорте не идеальная финансовая ситуация»

— Еще один больной вопрос — контракты в КХЛ. За одно лето они были расторгнуты с двумя самыми высокооплачиваемыми игроками лиги — с Ткачевым и Ливо. Можете себя представить такое в НХЛ?

Источник: Спортс"

— Думаю, проблема здесь та же, что и с подмосковными клубами. Эти расторжения, закрытие «Витязя» и переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург — звенья одной, финансовой цепи.

Финансовая ситуация вокруг хоккея и нашего спорта в целом — не идеальная, в той же КХЛ идет оптимизация, это видно по большинству контрактов этого лета, они идут на понижение.

В такой ситуации Ливо и Ткачев, подозреваю, были обречены. Можно спорить лишь о том, насколько правильно была выбрана форма расставания. Особенно в случае с Ливо.

— Вы на стороне канадца или «Салавата»?

— Судя по прессе, Ливо опоздал на сбор по уважительной причине — не была готова виза. В такой ситуации расторжение контракта клубом выглядит сомнительно.

Очень хорошо, что вчера ситуация с Ливо была смягчена, клуб и игрок договорились расстаться по обоюдному согласию. Надеюсь, что это результат работы КХЛ — и лига в последний момент вмешалась, — сказал олимпийский чемпион.