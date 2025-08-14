Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Андрей Коваленко о Галлане в «Шанхае»: «Тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают. Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились»

Вчера китайский клуб объявил, что его возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.

Источник: Спортс"

— В КХЛ — очередной иностранный тренер, теперь в китайском клубе. Проблема?

— Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились в мировом хоккее.

В данном случае китайский клуб взял специалиста, который возглавлял «Рейнджерс» и приводил сборную Канады к победе на чемпионате мира. Тренеры такого уровня нашему хоккею как минимум не помешают.

Другое дело, что Галлан в последние годы не подтверждал свой рейтинг, его успехи — пусть и не в очень далеком, но прошлом.

Нужно внимательно посмотреть за его результатами — и только потом делать выводы, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис).