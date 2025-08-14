Андрей Коваленко о Галлане в «Шанхае»: «Тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают. Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились»

— В КХЛ — очередной иностранный тренер, теперь в китайском клубе. Проблема?
— Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились в мировом хоккее.
В данном случае китайский клуб взял специалиста, который возглавлял «Рейнджерс» и приводил сборную Канады к победе на чемпионате мира. Тренеры такого уровня нашему хоккею как минимум не помешают.
Другое дело, что Галлан в последние годы не подтверждал свой рейтинг, его успехи — пусть и не в очень далеком, но прошлом.
Нужно внимательно посмотреть за его результатами — и только потом делать выводы, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис).