Брэди Ткачак об Олимпиаде-2026: «Многие дети пришли в хоккей после “Чуда на льду” в 1980-м. У нас есть возможность проложить путь для следующего поколения»

— Основываясь на опыте, ситуация становится несколько иной: все, кто поддерживает тебя изо дня в день, не хотят, чтобы ты победил.
Твоя детская мечта — выиграть Кубок Стэнли и золотую медаль для своей страны. Я знаю, что это всегда были наши с братом две главные цели.
Многие пришли в хоккей после «Чуда на льду» 1980 года. И теперь у нас есть возможность проложить путь для следующего поколения детей в США, которые, возможно, не стали бы играть в хоккей, если бы не увидели хоккей США на Олимпиаде.
Мы играем не только за себя, но и за страну, и за следующее поколение детей, — сказал форвард «Оттавы» и сборной США Брэди Ткачак.
Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей».