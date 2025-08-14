Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Арена «Тампы» переименована в Benchmark International Arena: «Права на название — это не только вывески и брендинг. Это общие ценности, доверие и видение»

Клуб объявил о соглашении, которое подразумевает многолетнее партнерство с международной компанией, специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению.

Источник: Спортс"

В его рамках Benchmark International получила право на переименование стадиона «Лайтнинг», который раньше назывался Amalie Arena.

В рамках партнерства более 3 млн долларов некоммерческих пожертвований будут направлены в пользу местного сообщества.

"Мы с командой очень взвешенно подошли к решению о сотрудничестве с Benchmark International.

Права на название — это не только вывески и брендинг. Это общие ценности. Это доверие. И, прежде всего, это видение.

Benchmark International — это организация, которая руководствуется определенной целью. Они глобальны по своему охвату, амбициозны в своих идеях и глубоко привержены идее значимых перемен.

Во многом они отражают наши собственные цели", — сказал совладелец клуба Даг Островер.

Штаб-квартира Benchmark International находится в Тампе с 2010 года.