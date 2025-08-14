Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон — в том числе испорченный»

— Такие скандалы работают против КХЛ?
— Тут двух мнений быть не может. Ливо — лучший снайпер КХЛ, автор нового рекорда. Прежде всего такие хоккеисты формируют имидж лиги, это нужно учитывать.
— Теперь Уфе будет сложнее привлекать легионеров?
— Понятно, что легионеры общаются друг с другом, обмениваются впечатлениями о клубах, работает телефон — в том числе испорченный. Если бы скандал разгорелся, то, возможно, за «Салаватом» потянулся бы шлейф.
Поэтому хорошо, что стороны все-таки договорились — и скандал не был раздут, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Андрей Коваленко: «Расторжения контрактов Ливо и Ткачева, закрытие “Витязя”, переезд “Куньлуня” — звенья одной цепи. В нашем спорте не идеальная финансовая ситуация».