Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон — в том числе испорченный»

Вчера канадский нападающий официально покинул уфимский клуб. В качестве причины указывалось опоздание хоккеиста на сборы.

Источник: Спортс"

— Такие скандалы работают против КХЛ?

— Тут двух мнений быть не может. Ливо — лучший снайпер КХЛ, автор нового рекорда. Прежде всего такие хоккеисты формируют имидж лиги, это нужно учитывать.

— Теперь Уфе будет сложнее привлекать легионеров?

— Понятно, что легионеры общаются друг с другом, обмениваются впечатлениями о клубах, работает телефон — в том числе испорченный. Если бы скандал разгорелся, то, возможно, за «Салаватом» потянулся бы шлейф.

Поэтому хорошо, что стороны все-таки договорились — и скандал не был раздут, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко: «Расторжения контрактов Ливо и Ткачева, закрытие “Витязя”, переезд “Куньлуня” — звенья одной цепи. В нашем спорте не идеальная финансовая ситуация».