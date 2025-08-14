Макар — лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз — 2-й, Веренски — 3-й, Хедман — 5-й, Бушар — 10-й, Форслинг — 12-й, Сергачев — 18-й

Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар, «Колорадо»;
2. Куинн Хьюз, «Ванкувер»;
3. Зак Веренски, «Коламбус»;
4. Миро Хейсканен, «Даллас»;
5. Виктор Хедман, «Тампа»;
6. Джош Моррисси, «Виннипег»;
7. Расмус Далин, «Баффало»;
8. Джейккоб Слэвин, «Каролина»;
9. Роман Йоси, «Нэшвилл»;
10. Эван Бушар, «Эдмонтон»;
11. Чарли Макэвой, «Бостон»;
12. Густав Форслинг, «Флорида»;
13. Джейк Сэндерсон, «Оттава»;
14. Томас Харли, «Даллас»;
15. Ши Теодор, «Вегас»;
16. Адам Фокс, «Рейнджерс»;
17. Девон Тэйвс, «Колорадо»;
18. Михаил Сергачев, «Юта»;
19. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;
20. Брок Фэйбер, «Миннесота».
Ахтямов — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн — 1-й, Дэнфорд — 2-й, Хильдеби — 3-й.