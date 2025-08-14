Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Макар — лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз — 2-й, Веренски — 3-й, Хедман — 5-й, Бушар — 10-й, Форслинг — 12-й, Сергачев — 18-й

Второе место занял Куинн Хьюз из «Ванкувера», тройку замкнул Зак Веренски из «Коламбуса». Защитник «Юты» Михаил Сергачев занял 18-е место.

Источник: Спортс"

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар, «Колорадо»;

2. Куинн Хьюз, «Ванкувер»;

3. Зак Веренски, «Коламбус»;

4. Миро Хейсканен, «Даллас»;

5. Виктор Хедман, «Тампа»;

6. Джош Моррисси, «Виннипег»;

7. Расмус Далин, «Баффало»;

8. Джейккоб Слэвин, «Каролина»;

9. Роман Йоси, «Нэшвилл»;

10. Эван Бушар, «Эдмонтон»;

11. Чарли Макэвой, «Бостон»;

12. Густав Форслинг, «Флорида»;

13. Джейк Сэндерсон, «Оттава»;

14. Томас Харли, «Даллас»;

15. Ши Теодор, «Вегас»;

16. Адам Фокс, «Рейнджерс»;

17. Девон Тэйвс, «Колорадо»;

18. Михаил Сергачев, «Юта»;

19. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;

20. Брок Фэйбер, «Миннесота».

Ахтямов — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн — 1-й, Дэнфорд — 2-й, Хильдеби — 3-й.